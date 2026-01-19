Шведский министр: абсурдно, что Трамп использует тарифы как угрозу ради Гренландии

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон отмечает, что ЕС не должен "склоняться" перед президентом США Дональдом Трампом на фоне его тарифных угроз из-за несогласия с позицией по Гренландии.

Заявление министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Свантессон считает "абсурдным" тот факт, что Трамп использует тарифы как угрозу, чтобы попытаться взять Гренландию под контроль.

"Абсурдно, что американский президент использует пошлины как угрозу, чтобы попытаться купить или захватить Гренландию", – сказала она.

По словам шведского министра, важно, чтобы страны ЕС действовали сообща.

"Мы не можем стоять с поднятой рукой и склоняться в ответ на это, мы должны противостоять. Я понимаю, что существует беспокойство относительно пошлин, но самой большой проблемой здесь, по моему мнению, являются не пошлины, а, очевидно, то, что Трамп собирается сделать в отношении Гренландии", – подчеркнула она.

Свантессон отметила, что пошлины "вредны", но мировая экономика оказалась относительно устойчивой к тарифам, введенным Трампом после его вступления в должность.

"Мы должны дать отпор, но также помнить, что мы можем быть спокойными в том смысле, что имеем прочную экономическую основу и способны справиться с этой ситуацией", – резюмировала глава Минфина Швеции.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.