У ЄС кажуть, що криза навколо Гренландії не вплине на підготовку гарантій безпеки для України

Робота над гарантіями безпеки для України, які збираються надати Європейський Союз та Сполучені Штати після підписання мирної угоди, триває на повну силу, незважаючи на дискусію ЄС та США щодо Гренландії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами 19 січня у Брюсселі.

Протистояння Євросоюзу та США щодо статусу Гренландії не вплинуло на роботу над гарантіями безпеки для України, запевнили у Єврокомісії.

"Я можу лише підтвердити, що робота триває на повній швидкості, як і раніше. У цьому відношенні нічого не змінилося, і ми незмінно підтримуємо Україну", – заявила Анітта Гіппер, відповідаючи на питання, чи збирається ЄС включити питання Гренландії до переговорів зі США про гарантії безпеки Україні.

Як повідомляла "Європейська правда", ​​за даними деяких джерел, європейці у Давосі готуються говорити з Трампом про Гренландію замість України.

Напередодні українська команда перемовників проводила зустрічі у Флориді з метою доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.