В ЕС говорят, что кризис вокруг Гренландии не повлияет на подготовку гарантий безопасности для Украины

Работа над гарантиями безопасности для Украины, которые собираются предоставить Европейский Союз и Соединенные Штаты после подписания мирного соглашения, продолжается в полную силу, несмотря на дискуссию ЕС и США по Гренландии.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер во время общения с журналистами 19 января в Брюсселе.

Противостояние Евросоюза и США относительно статуса Гренландии не повлияло на работу над гарантиями безопасности для Украины, заверили в Еврокомиссии.

"Я могу лишь подтвердить, что работа продолжается на полной скорости, как и раньше. В этом отношении ничего не изменилось, и мы неизменно поддерживаем Украину", – заявила Анитта Хиппер, отвечая на вопрос, собирается ли ЕС включить вопрос Гренландии в переговоры с США о гарантиях безопасности Украины.

Как сообщала "Европейская правда", по данным некоторых источников, европейцы в Давосе готовятся говорить с Трампом о Гренландии вместо Украины.

Накануне украинская команда переговорщиков проводила встречи во Флориде с целью доработки договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.