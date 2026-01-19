ЗМІ отримали лист лідерів Норвегії та Фінляндії до Трампа, що передував його різкій відповіді

ЗМІ отримали текст листа лідерів Норвегії та Фінляндії до президента США, що передував листу Трампа до прем’єра Норвегії, де він прямо пов’язав зазіхання на Гренландію з образою за те, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Як пише "Європейська правда", текст листа опублікувало норвезьке VG.

Вранці у понеділок прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що Трамп справді надіслав йому листа, який раніше поширили у ЗМІ, де пов’язав зазіхання на Гренландію з тим, що йому не дали Нобелівську премію миру.

"Це повідомлення, яке я вчора увечері отримав від президента Трампа. Воно надійшло у відповідь на коротке повідомлення президенту Трампу від мене раніше того дня – від мого імені та президента Фінляндії Александра Стубба", – зазначив Стьоре.

ЗМІ також опублікували текст першого листа від лідерів Норвегії та Фінляндії. У ньому Стьоре й Стубб у дружньому тоні закликають зробити кроки для зниження напруги та пропонують телефонну розмову.

"Дорогий президенте, дорогий Дональде! Ми пишемо щодо трансатлантичних зв’язків, щодо Гренландії, Гази, України та вашого вчорашнього анонсу щодо мит.

Ви знаєте нашу позицію з цих питань. Але ми переконані, що усі ми маємо працювати над заспокоєнням ситуації та деескалацією – довкола нас відбувається дуже багато всього, де нам потрібно триматися разом. Пропонуємо провести телефонну розмову пізніше цього дня – або з обома нами одночасно, або окремо – дайте нам знати, якому формату ви віддаєте перевагу. З кращими побажаннями, Алекс і Йонас".

У листі-відповіді Трампа Стьоре, що раніше потрапив у ЗМІ, Трамп заявив, що "більше не відчуває обов'язку думати виключно про мир" на тлі того, що він не отримав Нобелівську премію, і що хоче "повного контролю" над Гренландією.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки європейських країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

