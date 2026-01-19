Министры финансов Франции и Германии: не поддадимся на шантаж США

Министры финансов Германии и Франции заявили, что европейские государства не поддадутся на шантаж президента США Дональда Трампа о введении тарифов из-за Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министры финансов Франции и Германии Ларс Клингбайль и Ролан Лескюр во время встречи в понедельник заявили о "едином и четком" ответе европейских союзников на тарифы США.

"Германия и Франция соглашаются: мы не позволим шантажировать нас", – заявил Клингбайль.

"Шантаж между союзниками, шантаж между друзьями, очевидно, неприемлем", – добавил Лескюр.

Лидеры ЕС планируют обсудить варианты противодействия американским пошлинам на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января. Одним из вариантов является пакет тарифов на импорт из США на сумму 93 миллиарда евро, который может автоматически вступить в силу 6 февраля.

"Мы, европейцы, должны четко заявить: предел достигнут. Мы протягиваем руку, но мы не готовы к шантажу", – министр финансов Германии.

Другим вариантом является пока непроверенный "инструмент борьбы с принуждением", который может ограничить доступ к государственным тендерам, инвестициям или банковской деятельности или ограничить торговлю услугами, в которой США имеют профицит с ЕС, в частности в сфере цифровых услуг.

Министр финансов Франции сказал, что хотя такой инструмент является сдерживающим фактором, его следует рассматривать в нынешних обстоятельствах.

"Франция хочет, чтобы мы рассмотрели эту возможность, надеясь, конечно, что сдерживание победит", – сказал Лескюр. Он добавил, что надеется, что трансатлантические отношения вернутся к "дружественному характеру, основанному на переговорах, а не на отношениях, основанных на угрозах и шантаже".

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Британии Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.