Трамп: Европе следует сосредоточиться на Украине, а не на Гренландии

Президент США Дональд Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в телефонном интервью NBC News.

В интервью Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его усилиям по получению контроля над Гренландией.

"Европа должна сосредоточиться на войне с Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", – сказал президент США.

На вопрос, введет ли он тарифы на европейские страны, если не будет заключено соглашение по Гренландии, Трамп ответил: "Я выполню это на 100%".

Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о том, применит ли он силу для захвата острова.

Также в интервью Трамп отверг тезис о том, что Норвегия не имеет влияния на присуждение Нобелевской премии мира.

"Норвегия полностью контролирует это, несмотря на то, что они говорят", – сказал Трамп, игнорируя аргументы журналиста.

Ранее СМИ сообщали, что президент США написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьёре, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.