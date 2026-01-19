Каллас о Гренландии: не торгуем суверенитетом

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что суверенитет Гренландии не продается на фоне многочисленных заявлений со стороны администрации США о приобретении острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в сети X.

После встречи с министрами иностранных дел Дании и Гренландии глава дипломатии ЕС написала, что блок не заинтересован в конфликте с США, но готов отстаивать свою позицию. И для этого у ЕС, по словам Каллас, есть много инструментов.

"Мы не заинтересованы в конфликте, но будем отстаивать свою позицию. Европа имеет целый арсенал инструментов для защиты своих интересов", – написала дипломат.

Каллас отметила, что введение тарифов не решит вопрос безопасности в Арктике, который так же важен для Европейского Союза.

"Безопасность Арктики является общей трансатлантической заинтересованностью, которую мы можем обсудить с нашими американскими союзниками. Но угрозы введением пошлин не являются правильным способом решения этого вопроса. Суверенитет не подлежит торговле", – добавила Каллас.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Он также заявил, что Дания в течение 20 лет ничего не могла поделать с российской угрозой на Гренландии.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.

Министры финансов Франции и Германии заявили, что европейцы не будут терпеть шантаж Трампа и введут соответствующие меры.