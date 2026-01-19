В уряді Польщі застерегли Навроцького від участі в Раді миру Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив президента країни Кароля Навроцького про те, що його участь у Раді миру американського лідера Дональда Трампа має бути схвалена польським парламентом і урядом.

Про це, як пише "Європейська правда", Дональд Туск написав на платформі X.

Про те, що президента Польщі запросили до членства у Раді миру Трампа, повідомив польський портал Onet. Невідомо, що Навроцький відповів на запрошення.

Однак Туск на це написав, що рішення про членство у організації має ухвалюватися зі згоди Ради міністрів та з ратифікацією Сейму.

"Уряд керуватиметься виключно інтересами та безпекою Польської держави. І ми не дозволимо нікому нас обдурити", – написав прем’єр-міністр.

Зазначимо, що до членства у Раді миру Дональда Трампа запросили також російського правителя Владіміра Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Повідомляли, що Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем’єр Віктор Орбан, а також італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.