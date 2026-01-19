Норвегія та Швеція не виключають своєї участі у місії НАТО в Гренландії

Міністри оборони Норвегії та Швеції заявили про можливу участь своїх військових у місії НАТО у Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DR.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон після зустрічі з данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі не виключив участі своєї країни у військовій місії в Гренландії.

"Я ні в якому разі не виключаю цього. Але першим кроком буде розвідувальна місія разом з низкою інших країн", – сказав він.

Глава Міноборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік також заявив про підтримку такої місії під егідою НАТО, однак наголосив про важливість діалог між Копенгагеном і Вашингтоном.

"Повинен бути політичний діалог між Королівством Данія та США. Ми сподіваємося, що він буде конструктивним. А НАТО має продовжувати працювати над посиленням своєї присутності в Арктиці", – заявив міністр.

Як повідомлялося, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу.

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не Гренландії.

