Норвегия и Швеция не исключают своего участия в миссии НАТО в Гренландии

Министры обороны Норвегии и Швеции заявили о возможном участии своих военных в миссии НАТО в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон после встречи с датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не исключил участия своей страны в военной миссии в Гренландии.

"Я ни в коем случае не исключаю этого. Но первым шагом будет разведывательная миссия вместе с рядом других стран", – сказал он.

Глава Минобороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик также заявил о поддержке такой миссии под эгидой НАТО, однако подчеркнул важность диалога между Копенгагеном и Вашингтоном.

"Должен быть политический диалог между Королевством Дания и США. Мы надеемся, что он будет конструктивным. А НАТО должно продолжать работать над усилением своего присутствия в Арктике", – заявил министр.

Как сообщалось, Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса.

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

