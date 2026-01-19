Данія і Гренландія запропонували розгорнути на острові місію НАТО

Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє TV2, пише "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте вдень 19 січня.

Поульсен зазначив, що на зустрічі з Рютте він та міністерка закордонних справ Гренландії запропонували ідею місії НАТО у Гренландії. Він не навів конкретики, що сказав у відповідь генсек НАТО.

"Марк Рютте уважно вислухав нас. Як на мене, добре, що дискусія відбувається у переговорній кімнаті, а не у публічному просторі", – сказав міністр.

У зв'язку з напругою довкола Гренландії топпосадовці Данії не поїдуть на Світовий економічний форум у Давосі.

Керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7.

Водночас президент США Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не Гренландії.

