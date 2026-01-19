Прем’єр-міністр Чехії купив собі глобус, щоб знайти на ньому Гренландію

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розповів, що придбав собі глобус, щоб побачити, де знаходиться Гренландія, і зробити висновки, чи варто її підтримувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Hospodářské noviny.

Глава уряду у понеділок сказав, що не може чітко заявити про підтримку Гренландії Чехією. Він додав, що в США є лідером в НАТО, а отже зіткнення з Вашингтоном є контрпродуктивними.

Бабіш також згадав, що придбав собі глобус за 15 тисяч крон (близько 600 євро) і шукав на ньому Гренландію.

"Такий гарний, великий, щоб я точно знав, де знаходиться Гренландія, і що Орешник летів би з Росії до Білого дому 26 хвилин. А одинадцята хвилина – саме над Гренландією", – сказав він, підтримавши аргументи Трампа про російську та китайську загрозу для Арктики.

За словами чеського прем’єра, "виклики та декларації є безглуздими" у питанні арктичного острова і потрібно досягти угоди.

"Ми, безумовно, віддаємо перевагу угоді в рамках альянсу. Було б дуже прикро, якби це просто були якісь сварки", – сказав Бабіш.

Позицію ЄС щодо Гренландії не підтримала також Угорщина. Глава МЗС країни Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт не підпише спільну заяву щодо острова на тлі зазіхань Трампа, бо вважає це "двостороннім питанням".

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що суверенітет Гренландії не продається на тлі численних заяв з боку адміністрації США про бажання контролювати острів.