Премьер-министр Чехии купил себе глобус, чтобы найти на нем Гренландию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что приобрел себе глобус, чтобы увидеть, где находится Гренландия, и сделать выводы, стоит ли ее поддерживать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Hospodářské noviny.

Глава правительства в понедельник сказал, что не может четко заявить о поддержке Гренландии Чехией. Он добавил, что США являются лидером в НАТО, а значит, столкновения с Вашингтоном являются контрпродуктивными.

Бабиш также упомянул, что приобрел себе глобус за 15 тысяч крон (около 600 евро) и искал на нем Гренландию.

"Такой красивый, большой, чтобы я точно знал, где находится Гренландия, и что Орешник летел бы из России в Белый дом 26 минут. А одиннадцатая минута – именно над Гренландией", – сказал он, поддержав аргументы Трампа о российской и китайской угрозе для Арктики.

По словам чешского премьера, "вызовы и декларации бессмысленны" в вопросе арктического острова и нужно достичь соглашения.

"Мы, безусловно, отдаем предпочтение соглашению в рамках альянса. Было бы очень обидно, если бы это просто были какие-то ссоры", – сказал Бабиш.

Позицию ЕС по Гренландии не поддержала также Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто дал понять, что Будапешт не подпишет совместное заявление по поводу острова на фоне посягательств Трампа, поскольку считает это "двусторонним вопросом".

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что суверенитет Гренландии не продается на фоне многочисленных заявлений со стороны администрации США о желании контролировать остров.