Посол Украины отреагировал на антиукраинские заявления спикера парламента Чехии

Посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

Об этом дипломат написал 1 января на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Зварича, Киев расценивает "оскорбительные и полные ненависти" заявления Окамуры в адрес Украины и украинцев как его личную позицию, "сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды".

"Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, в частности в отношении демократически избранного руководства Украинского государства, являются недостойными и абсолютно неприемлемыми. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основана Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества", – подчеркнул Зварич.

В своей новогодней речи Окамура, председатель ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Напомним, в ноябре Окамура, только вступив в должность председателя Палаты депутатов Чехии, приказал снять украинский флаг со здания законодательного органа.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали этот шаг "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов.