Вашингтон розкритикував військові маневри Китаю біля Тайваню

Державний департамент США заявив, що військові дії Китаю поблизу Тайваню та інших країн регіону непотрібно посилюють напруженість, і закликав Пекін припинити військовий тиск на острів.

Про це йдеться у заяві заступника речника Держдепу США, яка була оприлюднена 1 січня, повідомляє "Європейська правда".

У заяві сказано, що США закликають Пекін "проявити стриманість", припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати конструктивний діалог.

"Військові дії та риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону безпідставно посилюють напруженість… Сполучені Штати підтримують мир і стабільність у Тайванській протоці та виступають проти односторонніх змін статусу-кво, зокрема із застосуванням сили чи примусу", – заявив Томас Піготт, заступник прессекретаря Держдепу.

У рамках військових навчань "Місія справедливості-2025" Китай випустив десятки ракет у напрямку Тайваню та розгорнув велику кількість військових кораблів і літаків в межах демонстрації сили. Пізно ввечері у середу Пекін оголосив про завершення навчань.

Крім того, голова КНР Сі Цзіньпін у своїй новорічній промові заявив, що "возз’єднання" Китаю з Тайванем неможливо зупинити.

Китайські маневри розпочалися через 11 днів після того, як Сполучені Штати оголосили про рекордний пакет військової допомоги Тайваню на суму 11,1 млрд доларів.

Китайські військові заявили, що навчання були спрямовані на стримування зовнішнього втручання. Дії Пекіна змусили Тайвань скасувати десятки внутрішніх комерційних авіарейсів і направити військові літаки та кораблі для спостереження за маневрами.

Наприкінці грудня Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти 10 осіб і 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.

Нагадаємо, у новому стратегічному документі США йдеться про те, що американський президент Дональд Трамп планує запобігти конфлікту з Китаєм через Тайвань та Південно-Китайське море шляхом посилення військової потужності США й союзників.