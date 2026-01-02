Вашингтон раскритиковал военные маневры Китая у Тайваня

Государственный департамент США заявил, что военные действия Китая вблизи Тайваня и других стран региона ненужно усиливают напряженность, и призвал Пекин прекратить военное давление на остров.

Об этом говорится в заявлении заместителя спикера Госдепа США, которое было обнародовано 1 января, сообщает "Европейская правда".

В заявлении сказано, что США призывают Пекин "проявить сдержанность", прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать конструктивный диалог.

"Военные действия и риторика Китая в отношении Тайваня и других стран региона безосновательно усиливают напряженность... Соединенные Штаты поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статуса-кво, в частности с применением силы или принуждения", – заявил Томас Пиготт, заместитель пресс-секретаря Госдепа.

В рамках военных учений "Миссия справедливости-2025" Китай выпустил десятки ракет в направлении Тайваня и развернул большое количество военных кораблей и самолетов в рамках демонстрации силы. Поздно вечером в среду Пекин объявил о завершении учений.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин в своей новогодней речи заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем невозможно остановить.

Китайские маневры начались через 11 дней после того, как Соединенные Штаты объявили о рекордном пакете военной помощи Тайваню на сумму 11,1 млрд долларов.

Китайские военные заявили, что учения были направлены на сдерживание внешнего вмешательства. Действия Пекина вынудили Тайвань отменить десятки внутренних коммерческих авиарейсов и направить военные самолеты и корабли для наблюдения за маневрами.

В конце декабря Министерство иностранных дел Китая объявило о санкциях против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню.

Напомним, в новом стратегическом документе США говорится, что американский президент Дональд Трамп планирует предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря путем усиления военной мощи США и союзников.