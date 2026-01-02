ЄС активує механізм цивільного захисту після трагедії у Швейцарії

У четвер увечері Європейська комісія оголосила, що зв’язалася зі швейцарською владою щодо надання медичної допомоги після того, як у новорічну ніч 40 людей загинули і 115 постраждали внаслідок пожежі у барі під час вечірки на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Очільниця ЄК відзначила, що глибоко засмучена пожежею в Кран-Монтані, а її думки – з жертвами, їхніми родинами та всіма постраждалими.

"Ми співпрацюємо зі швейцарською владою, щоб надати медичну допомогу жертвам через Механізм цивільного захисту ЄС. Європа повністю солідарна зі Швейцарією", – зазначила фон дер Ляєн.

Пожежа сталася на гірськолижному курорті Швейцарії у барі під час святкування Нового року. Швейцарська влада оголосила, що це не був теракт, але причина пожежі поки офіційно не встановлена.

На момент пожежі у барі перебувало багато молодих людей, у тому числі туристи.

Ідентифікація близько 40 жертв трагедії у Кран-Монтані може зайняти кілька днів.

Низка європейських лідерів висловили співчуття у зв’язку з трагічною пожежею.