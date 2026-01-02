ЕС активирует механизм гражданской защиты после трагедии в Швейцарии

В четверг вечером Европейская комиссия объявила, что связалась со швейцарскими властями по поводу оказания медицинской помощи после того, как в новогоднюю ночь 40 человек погибли и 115 пострадали в результате пожара в баре во время вечеринки на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Глава ЕК отметила, что глубоко опечалена пожаром в Кран-Монтане, а ее мысли – с жертвами, их семьями и всеми пострадавшими.

"Мы сотрудничаем со швейцарскими властями, чтобы оказать медицинскую помощь жертвам через Механизм гражданской защиты ЕС. Европа полностью солидарна со Швейцарией", – отметила фон дер Ляйен.

Пожар произошел на горнолыжном курорте Швейцарии в баре во время празднования Нового года. Швейцарские власти объявили, что это не был теракт, но причина пожара пока официально не установлена.

На момент пожара в баре находилось много молодых людей, в том числе туристы.

Идентификация около 40 жертв трагедии в Кран-Монтане может занять несколько дней.

Ряд европейских лидеров выразили соболезнования в связи с трагическим пожаром.