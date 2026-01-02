В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели 40 человек в баре

После трагического пожара в баре курортного городка Кран-Монтана, в котором погибли 40 человек и 115 пострадали, в Швейцарии объявлено 5 дней траура.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Президент Ги Пармелин заявил, что в стране будет объявлен пятидневный траур. Он назвал пожар одним из самых трагических событий в истории Швейцарии.

"Это была драма неизвестного масштаба", – сказал он, отдавая дань уважения многим "молодым жизням, которые были потеряны и оборваны".

Президент добавил, что Швейцария обязана обеспечить, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи 1 января в баре Le Constellation, но пока неясно, что именно его вызвало.

Идентификация около 40 жертв трагедии может занять несколько дней, поскольку тела сильно обгорели.

Ряд европейских лидеров выразили соболезнования в связи с трагическим пожаром.