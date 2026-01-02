Після смертельної пожежі у Швейцарії зникли безвісти французи та італійці

Після пожежі, що у новорічну ніч спалахнула у барі в Швейцарії і забрала життя щонайменше 40 людей, є зниклі безвісти громадяни інших держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF та агентство Ansa.

Раніше стало відомо, що серед людей, які перебували у барі в містечку Кран-Монтана тієї ночі, були також туристи.

Міністерство закордонних справ Франції оголосило, що щонайменше шестеро французьких громадян отримали поранення, а вісьмох громадян Франції досі не знайшли.

Крім того, 13 громадян Франції було госпіталізовано, п'ятеро отримали серйозні опіки, а ще шестеро зникли безвісти.

Ідентифікація близько 40 жертв трагедії може зайняти кілька днів, оскільки тіла сильно обгоріли.

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation, але поки що незрозуміло, що саме її спричинило.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.





