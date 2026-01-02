После смертельного пожара в Швейцарии пропали без вести французы и итальянцы

После пожара, который в новогоднюю ночь вспыхнул в баре в Швейцарии и унес жизни по меньшей мере 40 человек, пропали без вести граждане других государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF и агентство Ansa.

Ранее стало известно, что среди людей, которые находились в баре в городке Кран-Монтана той ночью, были также туристы.

Министерство иностранных дел Франции объявило, что по меньшей мере шесть французских граждан получили ранения, а восемь граждан Франции до сих пор не найдены.

Кроме того, 13 граждан Франции были госпитализированы, пятеро получили серьезные ожоги, а еще шестеро пропали без вести.

Идентификация около 40 жертв трагедии может занять несколько дней, поскольку тела сильно обгорели.

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи 1 января в баре Le Constellation, но пока неясно, что именно его вызвало.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.