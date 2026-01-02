Польща допоможе 14 постраждалим від смертельної пожежі у барі в Швейцарії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готова на прохання Швейцарії надати допомогу у медичних закладах постраждалим від смертельної пожежі у барі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Туск висловив співчуття родинам та близьким жертв пожежі в Кран-Монтані, а також зазначив, що Швейцарія та кантон Вале можуть розраховувати на солідарність Польщі.

"На прохання Швейцарії ми готові надати спеціалізовану медичну допомогу 14 постраждалим у польських лікарнях", – заявив Туск.

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation, але поки що незрозуміло, що саме її спричинило. Відомо, що пожежа забрала життя щонайменше 40 людей, є зниклі безвісти громадяни інших держав.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.