Польша поможет 14 пострадавшим от смертельного пожара в баре в Швейцарии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова по просьбе Швейцарии оказать помощь в медицинских учреждениях пострадавшим от смертельного пожара в баре.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Туск выразил соболезнования семьям и близким жертв пожара в Кран-Монтане, а также отметил, что Швейцария и кантон Вале могут рассчитывать на солидарность Польши.

"По просьбе Швейцарии мы готовы оказать специализированную медицинскую помощь 14 пострадавшим в польских больницах", – заявил Туск.

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи 1 января в баре Le Constellation, но пока неясно, что именно его вызвало. Известно, что пожар унес жизни по меньшей мере 40 человек, есть пропавшие без вести граждане других государств.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.