У Британії усі маленькі діти зможуть отримати вакцинацію від вітрянки

Новини — П'ятниця, 2 січня 2026, 11:14 — Христина Бондарєва

У Великій Британії всі маленькі діти вперше зможуть отримати безкоштовний захист від вітряної віспи в межах Національної служби охорони здоров’я (NHS).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Нову вакцину проти вітрянки буде поєднано з уже наявним щепленням MMR, яке роблять у віці 12 та 18 місяців і яке захищає від кору, паротиту та краснухи. Комбінована вакцина має назву MMRV, де літера V означає varicella – іншу назву вітряної віспи. 

Діти віком до шести років зможуть надолужити пропущені дози після отримання відповідного запрошення.

Експерти зазначають, що запровадження MMRV допоможе зменшити кількість сімей, які щороку стикаються з вітряною віспою, та запобігти найтяжчим випадкам захворювання. 

Раніше батьки були змушені купувати вакцину приватно, сплачуючи до 200 фунтів стерлінгів.

З 1 січня вакцина MMRV буде включена до стандартного календаря дитячих щеплень в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. У Шотландії про початок кампанії вакцинації планують оголосити на початку січня.

Вітряна віспа є дуже поширеним захворюванням серед маленьких дітей. Основним симптомом є сверблячий висип, який утворює пухирці, а згодом вкривається струпами. Захворювання може бути болісним і охоплювати все тіло. Часто діти кілька днів почуваються зле, мають підвищену температуру та м’язовий біль.

Хвороба також легко поширюється: близько 90% дітей віком до 10 років переносять вітрянку, а тиждень відсутності в школі чи дитсадку є звичним явищем.

