В Британии все маленькие дети смогут получить вакцинацию от ветрянки

В Великобритании все маленькие дети впервые смогут получить бесплатную защиту от ветряной оспы в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Новая вакцина против ветрянки будет объединена с уже существующей прививкой MMR, которую делают в возрасте 12 и 18 месяцев и которая защищает от кори, паротита и краснухи. Комбинированная вакцина называется MMRV, где буква V означает varicella – другое название ветряной оспы.

Дети в возрасте до шести лет смогут наверстать пропущенные дозы после получения соответствующего приглашения.

Эксперты отмечают, что внедрение MMRV поможет уменьшить количество семей, которые ежегодно сталкиваются с ветряной оспой, и предотвратить самые тяжелые случаи заболевания.

Ранее родители были вынуждены покупать вакцину частным образом, платя до 200 фунтов стерлингов.

С 1 января вакцина MMRV будет включена в стандартный календарь детских прививок в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. В Шотландии о начале кампании вакцинации планируют объявить в начале января.

Ветряная оспа является очень распространенным заболеванием среди маленьких детей. Основным симптомом является зудящая сыпь, которая образует пузырьки, а впоследствии покрывается струпьями. Заболевание может быть болезненным и охватывать все тело. Часто дети несколько дней чувствуют себя плохо, имеют повышенную температуру и мышечные боли.

Болезнь также легко распространяется: около 90% детей в возрасте до 10 лет переносят ветрянку, а неделя отсутствия в школе или детском саду является обычным явлением.

