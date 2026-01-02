У Литві поблизу газопроводу знайшли артснаряд

У Литві під час перевірки магістрального газопроводу знайшли артилерійський снаряд.

Про це повідомило Управління пожежної та рятувальної служби Литви, пише LRT, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у четвер, 1 січня, у Мажейкяйському районі Литви під час перевірки магістрального газопроводу на території заводу.

Вибуховий пристрій було знайдено приблизно за 15 метрів від газопроводу.

Артилерійський снаряд було вивезено саперами для знищення.

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Крім того, у центрі Кракова перекривали вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.

Наприкінці грудня з будівельного майданчика в центральному районі столиці Сербії Белграда було безпечно вилучено 470-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.