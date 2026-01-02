В Литве возле газопровода нашли артиллерийский снаряд

В Литве во время проверки магистрального газопровода нашли артиллерийский снаряд.

Об этом сообщило Управление пожарной и спасательной службы Литвы, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в четверг, 1 января, в Мажейкяйском районе Литвы во время проверки магистрального газопровода на территории завода.

Взрывное устройство было найдено примерно в 15 метрах от газопровода.

Артиллерийский снаряд был вывезен саперами для уничтожения.

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Кроме того, в центре Кракова перекрывали улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.

В конце декабря со строительной площадки в центральном районе столицы Сербии Белграде была безопасно изъята 470-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.