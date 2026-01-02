Укр Рус Eng

У Фінляндії відновили полювання на вовків після скасування заборони

Новини — П'ятниця, 2 січня 2026, 11:35 — Христина Бондарєва

Фінляндія знову дозволила полювання на вовків з 1 січня через занепокоєння щодо зростання їхньої чисельності – у перший день після скасування заборони мисливці вбили 12 тварин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Цілорічна заборона на полювання на вовків у Фінляндії була скасована з нового року, коли набув чинності суперечливий оновлений Закон про полювання.

За даними оновленого лічильника квот Фінської агенції з дикої природи, до 19:00 першого дня дії нових правил у різних частинах країни було вбито 12 вовків.

У грудні парламент Фінляндії проголосував за скасування цілорічної заборони на полювання на вовків, яка діяла з 1973 року, через занепокоєння щодо зростання їхньої чисельності.

За оцінками Інституту природних ресурсів Фінляндії (Luke), у 2024 році в Фінляндії налічувалося близько 430 вовків.

Новий закон означає, що на вовків тепер можна полювати протягом періодів, визначених урядом. Цього року період захисту триває з 11 лютого до 30 листопада.

Поза цими датами на тварин можна полювати на основі регіональних квот. Загальна квота на цей рік, встановлена Міністерством сільського господарства, становить 65 особин.

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.  

Словаччина та Румунія вирішили спростити процедуру відстрілу ведмедів через зростання кількості випадків, коли вони нападають на людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
Реклама: