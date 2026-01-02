У Фінляндії відновили полювання на вовків після скасування заборони

Фінляндія знову дозволила полювання на вовків з 1 січня через занепокоєння щодо зростання їхньої чисельності – у перший день після скасування заборони мисливці вбили 12 тварин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Цілорічна заборона на полювання на вовків у Фінляндії була скасована з нового року, коли набув чинності суперечливий оновлений Закон про полювання.

За даними оновленого лічильника квот Фінської агенції з дикої природи, до 19:00 першого дня дії нових правил у різних частинах країни було вбито 12 вовків.

У грудні парламент Фінляндії проголосував за скасування цілорічної заборони на полювання на вовків, яка діяла з 1973 року, через занепокоєння щодо зростання їхньої чисельності.

За оцінками Інституту природних ресурсів Фінляндії (Luke), у 2024 році в Фінляндії налічувалося близько 430 вовків.

Новий закон означає, що на вовків тепер можна полювати протягом періодів, визначених урядом. Цього року період захисту триває з 11 лютого до 30 листопада.

Поза цими датами на тварин можна полювати на основі регіональних квот. Загальна квота на цей рік, встановлена Міністерством сільського господарства, становить 65 особин.

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Словаччина та Румунія вирішили спростити процедуру відстрілу ведмедів через зростання кількості випадків, коли вони нападають на людей.