В Финляндии возобновили охоту на волков после отмены запрета

Финляндия снова разрешила охоту на волков с 1 января из-за обеспокоенности ростом их численности – в первый день после отмены запрета охотники убили 12 животных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Круглогодичный запрет на охоту на волков в Финляндии был отменен с нового года, когда вступил в силу спорный обновленный Закон об охоте.

По данным обновленного счетчика квот Финского агентства по дикой природе, к 19:00 первого дня действия новых правил в разных частях страны было убито 12 волков.

В декабре парламент Финляндии проголосовал за отмену круглогодичного запрета на охоту на волков, который действовал с 1973 года, из-за обеспокоенности ростом их численности.

По оценкам Института природных ресурсов Финляндии (Luke), в 2024 году в Финляндии насчитывалось около 430 волков.

Новый закон означает, что на волков теперь можно охотиться в течение периодов, определенных правительством. В этом году период защиты длится с 11 февраля по 30 ноября.

Вне этих дат на животных можно охотиться на основе региональных квот. Общая квота на этот год, установленная Министерством сельского хозяйства, составляет 65 особей.

Напомним, 8 мая Европейский парламент поддержал снижение охранного статуса волков с "строго охраняемого" до "охраняемого", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Словакия и Румыния решили упростить процедуру отстрела медведей из-за роста числа случаев, когда они нападают на людей.