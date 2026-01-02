Финляндия не приступила к ремонту поврежденного подводного кабеля из-за погодных условий
Ремонт подводного кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе еще не начался из-за погодных условий.
Об этом сообщил Ким Тикканен, директор по безопасности телекоммуникационного оператора Elisa, передает Yle, пишет "Европейская правда".
Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией 31 декабря.
По словам Тикканена, среди других факторов, началу ремонта помешали погодные условия.
Он отметил, что Elisa координирует ремонт кабеля с властями.
Напомним, судно Fitburg было взято под контроль финскими органами в среду, 31 декабря, после обнаружения повреждения коммуникационного кабеля компании Elisa.
На следующий день финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.