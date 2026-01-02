Укр Рус Eng

Финляндия не приступила к ремонту поврежденного подводного кабеля из-за погодных условий

Новости — Пятница, 2 января 2026, 11:43 — Уляна Кричковская

Ремонт подводного кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе еще не начался из-за погодных условий.

Об этом сообщил Ким Тикканен, директор по безопасности телекоммуникационного оператора Elisa, передает Yle, пишет "Европейская правда".

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией 31 декабря.

По словам Тикканена, среди других факторов, началу ремонта помешали погодные условия.

Он отметил, что Elisa координирует ремонт кабеля с властями.

Напомним, судно Fitburg было взято под контроль финскими органами в среду, 31 декабря, после обнаружения повреждения коммуникационного кабеля компании Elisa.

На следующий день финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия инциденты
Реклама: