Финляндия не приступила к ремонту поврежденного подводного кабеля из-за погодных условий

Ремонт подводного кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе еще не начался из-за погодных условий.

Об этом сообщил Ким Тикканен, директор по безопасности телекоммуникационного оператора Elisa, передает Yle, пишет "Европейская правда".

Телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией 31 декабря.

По словам Тикканена, среди других факторов, началу ремонта помешали погодные условия.

Он отметил, что Elisa координирует ремонт кабеля с властями.

Напомним, судно Fitburg было взято под контроль финскими органами в среду, 31 декабря, после обнаружения повреждения коммуникационного кабеля компании Elisa.

На следующий день финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.