В больнице скончался польский доброволец, раненный в боях на Харьковщине

28-летний польский доброволец Кацпер Басс с позывным "Француз" скончался от ранений, полученных в конце декабря в Харьковской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

По имеющейся информации, в момент ранения Басс находился на позициях. Точные обстоятельства его ранения остаются неизвестными, поскольку второй военный, который был рядом, также получил тяжелые ранения и сейчас находится в состоянии медикаментозной комы.

Сослуживцы из состава разведывательно-ударной группы Rug Hamlet предполагают, что причиной могла быть артиллерийская атака, удар дрона или брошенная граната. Внутри укрытия, по их словам, хранились боеприпасы, гранаты и газовые баллоны.

Кацпер Басс фото из личного архива, опубликовано onet

С масштабными ожогами тела "Француза" эвакуировали в одно из ожоговых отделений в Польше. Однако повреждения кожи, легких и почек оказались слишком тяжелыми. Польский доброволец скончался 31 декабря.

За более чем три года пребывания на фронте Кацпер Басс воевал на большинстве ключевых направлений. В 2022 году он был награжден украинской государственной наградой "За мужество". В 2023 году он получил "Крест храбрых" – военную награду Вооруженных сил Украины за особые заслуги на фронте.

Вся взрослая жизнь "Француза" была связана с военной службой. После достижения совершеннолетия он пытался вступить в польскую армию, однако тогда ему посоветовали продолжить обучение. Впоследствии, в 19 лет, он присоединился к Французскому иностранному легиону, откуда и происходит его позывной.

В октябре 2022 года он прибыл в Украину и после короткого периода подготовки был направлен на позиции в направлениях Сватово и Купянска.

В ноябре в Киеве простились с 21-летним венгром, который погиб, защищая Украину.

Ранее стало известно, что в российско-украинской войне под Изюмом в Харьковской области погиб 27-летний гражданин Чехии Йирка Котрла.