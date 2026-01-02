Молодого гольфіста з Італії назвали першою жертвою пожежі в швейцарському барі

Італійська федерація гольфу назвала ім’я першої жертви сметрельної пожежі, що у новорічну ніч спалахнула у барі в Швейцарії і забрала життя щонайменше 40 людей.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Емануеле Галеппіні, 16-річний італійський гольфіст міжнародного рівня, який проживав у Дубаї, був названий першою з кількох можливих жертв з Італії, ідентифікованих після пожежі в барі в новорічну ніч на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана.

"Італійська федерація гольфу сумує з приводу смерті Емануеле Галеппіні, молодого спортсмена, який мав у собі пристрасть і справжні цінності", – йдеться в заяві федерації.

Галеппіні перебував у Кран-Монтані разом із родиною. Італійські ЗМІ повідомили, що він пішов до бару Constellation із двома друзями, яким вдалося врятуватися від пожежі і яких доставили до найближчих лікарень.

Посол Італії в Швейцарії раніше повідомив, що шестеро італійців вважаються зниклими безвісти, а 13 перебувають у лікарні, де отримують лікування від травм.

Ідентифікація близько 40 жертв трагедії може зайняти кілька днів, оскільки тіла сильно обгоріли.

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation, але поки що незрозуміло, що саме її спричинило.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.