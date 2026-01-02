Молодого гольфиста из Италии назвали первой жертвой пожара в швейцарском баре

Итальянская федерация гольфа назвала имя первой жертвы смертельного пожара, который в новогоднюю ночь вспыхнул в баре в Швейцарии и унес жизни по меньшей мере 40 человек.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эмануэле Галеппини, 16-летний итальянский гольфист международного уровня, проживавший в Дубае, был назван первой из нескольких возможных жертв из Италии, идентифицированных после пожара в баре в новогоднюю ночь на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.

"Итальянская федерация гольфа скорбит по поводу смерти Эмануэле Галеппини, молодого спортсмена, который обладал страстью и настоящими ценностями", – говорится в заявлении федерации.

Галеппини находился в Кран-Монтане вместе с семьей. Итальянские СМИ сообщили, что он пошел в бар Constellation с двумя друзьями, которым удалось спастись от пожара и которых доставили в ближайшие больницы.

Посол Италии в Швейцарии ранее сообщил, что шестеро итальянцев считаются пропавшими без вести, а 13 находятся в больнице, где получают лечение от травм.

Идентификация около 40 жертв трагедии может занять несколько дней, поскольку тела сильно обгорели.

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи 1 января в баре Le Constellation, но пока неясно, что именно его вызвало.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.