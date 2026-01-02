У Раді назвали антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії прикладом неосвіченості

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новорічне звернення спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури є прикладом неосвіченості і цинізму.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Стефанчук написав на своїй Facebook-cторінці.

За його словами, Окамура, вчергове ображаючи Україну й українців, завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості, на боці України.

"Ми в Україні глибоко вдячні великому чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу і підтримку в лихі часи. Тому я не прагну давати жодних оцінок висловлюванням чеського спікера, адже знаю, що вони є винятково його особистою позицією, а не позицією чеського парламенту і, тим паче, чеського народу", – написав Стефанчук.

Він підкреслив, що заяви Окамури є яскравим прикладом "неосвіченості, маніпуляцій і цинізму".

"Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи – і, звісно, історія, в якій його ім’я навряд чи збережеться. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ", – додав Стефанчук.

Посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

У своїй новорічній промові Окамура, голова ультраправої партії "Свобода і пряма демократія", виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Нагадаємо, у листопаді Окамура, щойно заступивши на посаду голови Палати депутатів Чехії, наказав зняти український прапор з будівлі законодавчого органу.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали цей крок "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.