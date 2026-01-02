В Раде назвали антиукраинские заявления спикера парламента Чехии примером невежества

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новогоднее обращение спикера нижней палаты парламента Чехии Томио Окамуры является примером невежества и цинизма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Стефанчук написал на своей Facebook-странице.

По его словам, Окамура, в очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, наносит ущерб и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины.

"Мы в Украине глубоко благодарны великому чешскому народу и его достойным представителям за всю помощь и поддержку в тяжелые времена. Поэтому я не стремлюсь давать какие-либо оценки высказываниям чешского спикера, ведь знаю, что они являются исключительно его личной позицией, а не позицией чешского парламента и, тем более, чешского народа", – написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что заявления Окамуры являются ярким примером "невежества, манипуляций и цинизма".

"Убежден, самую жесткую оценку словам Окамуры дадут, собственно, сами чехи – и, конечно, история, в которой его имя вряд ли сохранится. А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", – добавил Стефанчук.

Посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

В своей новогодней речи Окамура, глава ультраправой партии "Свобода и прямая демократия", выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

Напомним, в ноябре Окамура, только вступив в должность главы Палаты депутатов Чехии, приказал снять украинский флаг со здания законодательного органа.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали этот шаг "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов.