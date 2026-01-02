Більшість словаків незадоволені роботою уряду Фіцо

Більшість респондентів у Словаччині незадоволені тим, як уряд Роберта Фіцо виконує свою роботу.

Про це свідчить опитування агентства Focus для вебсайту 360tka.sk, повідомляє "Європейська правда".

Людей запитали про роботу уряду у сферах внутрішньої та зовнішньої політики.

У сфері внутрішньої політики роботою уряду задоволена лише приблизно чверть опитаних (6% дуже задоволені і 20% скоріше задоволені).

Критичну позицію зайняли 71% респондентів, причому найчисленнішу групу складають люди, які "дуже незадоволені" урядом (43%).

Оцінка зовнішньої політики виявилася для уряду дещо сприятливішою, хоча загальна тенденція залишається негативною. Загальна незадоволеність досягає 66%, тоді як задоволеність висловили 29% респондентів.

Опитування агентства Focus проведене з 1 по 9 грудня 2025 року на вибірці 1050 осіб.

Останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

В середині грудня тисячі людей вийшли на мітинги по всій Словаччині, щоб висловити протест проти останніх кроків уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.