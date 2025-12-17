Тисячі словаків по всій країні вийшли на протести проти уряду Фіцо

Увечері 16 грудня тисячі людей вийшли на мітинги по всій Словаччині, щоб висловити протест проти останніх кроків уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Учасники протесту були обурені тим, що депутати парламенту, лояльні до уряду Фіцо, минулого тижня схвалили план скасування Управління захисту інформаторів, попри критичні відгуки на такий крок у країні та за кордоном.

В іншому суперечливому кроці вони проголосували за заборону використання доказів, зібраних від підозрюваних, які співпрацювали з правоохоронними органами в обмін на пом'якшення вироку.

Фото: AP

Мітинги пройшли у 10 населених пунктах, включно із столицею Братиславою, де протестувальники на площі Свободи вигукували "Іди у відставку, іди у відставку".

"Ганьба, ганьба", – скандували люди.

Протестувальники закликали президента країни Петера Пеллегріні ветувати ці зміни.

Фото: AP

Зазначимо, 17 листопада у Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протест проти Фіцо і його проросійської позиції.

Останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

Нещодавно Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада, але учні висловили протест, зокрема: намалювали серце у кольорах українського прапора, внаслідок чого одного зі школярів допитувала поліція.

Крім того, під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді Фіцо спровокував протест учнів.