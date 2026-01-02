Большинство словаков недовольны работой правительства Фицо

Большинство респондентов в Словакии недовольны тем, как правительство Роберта Фицо выполняет свою работу.

Об этом свидетельствует опрос агентства Focus для веб-сайта 360tka.sk, сообщает "Европейская правда".

Людей спросили о работе правительства в сферах внутренней и внешней политики.

В сфере внутренней политики работой правительства довольна лишь примерно четверть опрошенных (6% очень довольны и 20% скорее довольны).

Критическую позицию заняли 71% респондентов, причем наиболее многочисленную группу составляют люди, которые "очень недовольны" правительством (43%).

Оценка внешней политики оказалась для правительства несколько более благоприятной, хотя общая тенденция остается негативной. Общая неудовлетворенность достигает 66%, тогда как удовлетворенность выразили 29% респондентов.

Опрос агентства Focus проведен с 1 по 9 декабря 2025 года на выборке 1050 человек.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

В середине декабря тысячи людей вышли на митинги по всей Словакии, чтобы выразить протест против последних шагов правительства премьер-министра Роберта Фицо.