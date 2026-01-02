Большинство словаков недовольны работой правительства Фицо
Большинство респондентов в Словакии недовольны тем, как правительство Роберта Фицо выполняет свою работу.
Об этом свидетельствует опрос агентства Focus для веб-сайта 360tka.sk, сообщает "Европейская правда".
Людей спросили о работе правительства в сферах внутренней и внешней политики.
В сфере внутренней политики работой правительства довольна лишь примерно четверть опрошенных (6% очень довольны и 20% скорее довольны).
Критическую позицию заняли 71% респондентов, причем наиболее многочисленную группу составляют люди, которые "очень недовольны" правительством (43%).
Оценка внешней политики оказалась для правительства несколько более благоприятной, хотя общая тенденция остается негативной. Общая неудовлетворенность достигает 66%, тогда как удовлетворенность выразили 29% респондентов.
Опрос агентства Focus проведен с 1 по 9 декабря 2025 года на выборке 1050 человек.
Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.
В середине декабря тысячи людей вышли на митинги по всей Словакии, чтобы выразить протест против последних шагов правительства премьер-министра Роберта Фицо.