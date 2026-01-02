Глава МЗС Італії прибуде до швейцарського містечка, де сталась смертельна пожежа

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у п’ятницю прибуде до швейцарського гірськолижного курорту Кран-Монтана, де внаслідок пожежі у барі в новорічну ніч загинули щонайменше 40 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SRF.

За даними італійської влади, після пожежі 13 громадян Італії було госпіталізовано, троє з них перебувають у спеціалізованому центрі опіків у Нігуарді в Мілані. Ще шестеро італійців вважаються зниклими безвісти.

Очікується, що у п’ятницю в Кран-Монтану прибуде міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він планує зустрітися з родинами постраждалих від пожежі італійців та висловити солідарність італійського уряду.

Відомо, що у барі тієї ночі перебували іноземні туристи. Ідентифікація близько 40 жертв трагедії може зайняти кілька днів, оскільки тіла сильно обгоріли.

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation, але поки що незрозуміло, що саме її спричинило.