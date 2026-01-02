Глава МИД Италии прибудет в швейцарский городок, где произошел смертельный пожар

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в пятницу прибудет в швейцарский горнолыжный курорт Кран-Монтана, где в результате пожара в баре в новогоднюю ночь погибли по меньшей мере 40 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SRF.

По данным итальянских властей, после пожара 13 граждан Италии были госпитализированы, трое из них находятся в специализированном центре ожогов в Нигуарде в Милане. Еще шестеро итальянцев считаются пропавшими без вести.

Ожидается, что в пятницу в Кран-Монтану прибудет министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он планирует встретиться с семьями пострадавших от пожара итальянцев и выразить солидарность итальянского правительства.

Молодого гольфиста из Италии назвали первой жертвой пожара в швейцарском баре.

Известно, что в баре той ночью находились иностранные туристы. Идентификация около 40 жертв трагедии может занять несколько дней, поскольку тела сильно обгорели.

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи 1 января в баре Le Constellation, но пока не ясно, что именно его вызвало.