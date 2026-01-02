Журналісти Литви відмовилися брати участь у робочій групі Сейму щодо реформування мовника

Асоціація професійних журналістів та ініціативна група журналістів литовського суспільного мовника LRT оголосили в п'ятницю, 2 січня, що не братимуть участі в роботі парламентської робочої групи, створеної для обговорення змін у діяльності LRT.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Засідання робочої групи, скликане з метою "вдосконалення правового регулювання управління LRT", відбудеться в п'ятницю в парламенті.

"Спікер парламенту прямо сказав нашим представникам, що група розглядатиме ті самі поправки, проти яких протестували десятки тисяч людей", – заявив журналістам представник ініціативної групи LRT Дейвідас Юрсевічюс.

Він наголосив, що позиція LRT була чіткою з першого протесту і ніколи не змінювалася: відхилити поправки до LRT, які обговорюються в парламенті, і не повертатися до них.

"Не переглядати їх, не перепаковувати, а відхилити. Ця вимога досі не виконана. Під час протестів ми також просили зупинити "бульдозер", але створення цієї робочої групи та шалене прагнення прийняти рішення якомога швидше чітко показують, що поспіх не зник", – додав Юршевічюс.

За його словами, робоча група була сформована таким чином, що правлячі політики мали владу як над журналістами, так і над парламентською опозицією.

"Ми бачимо нові поправки, підготовлені парламентським аудиторським комітетом, які будуть рівнозначні майже прямій цензурі. Ми не підтримуємо цього. Ми не будемо прикриттям, яке дозволить вам легітимізувати свої амбіції", – підсумував він.

Голова Асоціації професійних журналістів Біруте Давідоніте заявила, що журналістська спільнота готова до демократичних дискусій щодо системних змін в управлінні LRT.

Нагадаємо, у грудні Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

