Журналисты Литвы отказались участвовать в рабочей группе Сейма по реформированию вещателя

Ассоциация профессиональных журналистов и инициативная группа журналистов литовского общественного вещателя LRT объявили в пятницу, 2 января, что не будут участвовать в работе парламентской рабочей группы, созданной для обсуждения изменений в деятельности LRT.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Заседание рабочей группы, созванное с целью "совершенствования правового регулирования управления LRT", состоится в пятницу в парламенте.

"Спикер парламента прямо сказал нашим представителям, что группа будет рассматривать те же поправки, против которых протестовали десятки тысяч людей", – заявил журналистам представитель инициативной группы LRT Дейвидас Юрсевичюс.

Он подчеркнул, что позиция LRT была четкой с первого протеста и никогда не менялась: отклонить поправки к LRT, которые обсуждаются в парламенте, и не возвращаться к ним.

"Не пересматривать их, не перепаковывать, а отклонить. Это требование до сих пор не выполнено. Во время протестов мы также просили остановить „бульдозер", но создание этой рабочей группы и безумное стремление принять решение как можно быстрее четко показывают, что спешка не исчезла", – добавил Юршевичюс.

По его словам, рабочая группа была сформирована таким образом, что правящие политики имели власть как над журналистами, так и над парламентской оппозицией.

"Мы видим новые поправки, подготовленные парламентским аудиторским комитетом, которые будут равносильны почти прямой цензуре. Мы не поддерживаем этого. Мы не будем прикрытием, которое позволит вам легитимизировать свои амбиции", – подытожил он.

Председатель Ассоциации профессиональных журналистов Бируте Давидоните заявила, что журналистское сообщество готово к демократическим дискуссиям о системных изменениях в управлении LRT.

Напомним, в декабре Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, в которой упоминается кот одной из депутатов.

