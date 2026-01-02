Алкогольний монополіст Фінляндії заявив про бум продажів безалкогольних напоїв

Продажі безалкогольних напоїв у Фінляндії зросли рекордними темпами, повідомила в п'ятницю державна алкогольна монополія Alko.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Yle.

Минулого року Alko продала понад 850 тисяч літрів безалкогольних напоїв, що на 40% більше, ніж роком раніше.

Приблизно десять років тому компанія продавала близько 186 тисяч літрів безалкогольних напоїв на рік.

У всьому світі ринок безалкогольних напоїв зріс приблизно на 9% минулого року, зазначила Alko.

"Ми постійно прагнемо запроваджувати нові цікаві безалкогольні альтернативи поряд із традиційними алкогольними напоями, що цілком відповідає основній місії Alko – запобіганню шкоди, пов'язаної з алкоголем", – зазначив у заяві менеджер продуктової групи Міка Кауппінен.

Alko була заснована фінським урядом у 1932 році. Після скасування періоду сухого закону у Фінляндії їй було надано ексклюзивне право на імпорт, експорт, виробництво та продаж алкогольних напоїв.

В опитуванні, проведеному на замовлення Alko, п'ята частина респондентів заявила, що свідомо робить перерву у вживанні алкоголю один або кілька разів на рік.

Майже половина респондентів заявила, що алкоголь погіршує якість їхнього сну, а майже третина – що вони хочуть зменшити споживання алкоголю в цілому.

Клієнти зазначили, що вони особливо часто обирають безалкогольні напої, коли відвідують вечірку, але планують сідати за кермо (64%), відвідують сауну (40%) або відпочивають вдома (31%).

Раніше стало відомо, що продажі німецького пива падають на батьківщині і за кордоном.

Водночас в Німеччині стрімко зростають продажі і виробництво безалкогольного пива.