Алкогольный монополист Финляндии заявил о буме продаж безалкогольных напитков

Продажи безалкогольных напитков в Финляндии выросли рекордными темпами, сообщила в пятницу государственная алкогольная монополия Alko.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Yle.

В прошлом году Alko продала более 850 тысяч литров безалкогольных напитков, что на 40% больше, чем годом ранее.

Примерно десять лет назад компания продавала около 186 тысяч литров безалкогольных напитков в год.

Во всем мире рынок безалкогольных напитков вырос примерно на 9% в прошлом году, отметила Alko.

"Мы постоянно стремимся вводить новые интересные безалкогольные альтернативы наряду с традиционными алкогольными напитками, что полностью соответствует основной миссии Alko – предотвращению вреда, связанного с алкоголем", – отметил в заявлении менеджер продуктовой группы Мика Кауппинен.

Alko была основана финским правительством в 1932 году. После отмены периода сухого закона в Финляндии ей было предоставлено эксклюзивное право на импорт, экспорт, производство и продажу алкогольных напитков.

В опросе, проведенном по заказу Alko, пятая часть респондентов заявила, что сознательно делает перерыв в употреблении алкоголя один или несколько раз в год.

Почти половина респондентов заявила, что алкоголь ухудшает качество их сна, а почти треть – что они хотят уменьшить потребление алкоголя в целом.

Клиенты отметили, что они особенно часто выбирают безалкогольные напитки, когда посещают вечеринку, но планируют садиться за руль (64%), посещают сауну (40%) или отдыхают дома (31%).

Ранее стало известно, что продажи немецкого пива падают на родине и за рубежом.

В то же время в Германии стремительно растут продажи и производство безалкогольного пива.