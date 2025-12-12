Глава МЗС Туреччини: Європа має допомогти Україні зробити складний вибір

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що європейці повинні допомогти Україні ухвалити складні рішення щодо завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.

Міністр заявив, що найближчі кілька днів "будуть дуже критичними", а Україна має зробити вибір.

"Тут Європа повинна допомогти Україні зробити кілька складних виборів. Дійсно, деякі вибори, деякі рішення є дуже складними для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага, необхідно запобігти катастрофі, усунути зло... Отже, вибір потрібно зробити. Я знаю, що для них це складно. Особливо питання землі є надзвичайно складним", – заявив Фідан.

Міністр закордонних справ Туреччини зазначив, що динаміка війни постійно змінюється, як на користь, так і на шкоду обом сторонам.

Фідан вкотре заявив, що Туреччина готова прийняти переговори між Україною та Росією у Стамбулі, та заявив, що "війна поширилася на Чорне море".

"Ми готові відігравати цю позитивну роль. Подивіться, Чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Війна поширилася на Чорне море. Тепер вони атакують торгові судна і танкери в Чорному морі. Отже, якщо війна триватиме, вона пошириться на інші місця, на інші частини Європи. Не дай Бог, вона повинна зупинитися тут і зараз", – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану президента Трампа.

У четвер президент Володимир Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольним Україні Донбасом полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять.

Видання FT раніше повідомляло, що останні пропозиції США щодо мирного плану не містять заклику до Росії вивести свої війська з Донеччини та Луганщини для створення там демілітаризованої зони.