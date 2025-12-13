Ердоган оптимістично оцінює шанси на мирну угоду, що завершить російсько-українську війну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що оптимістично налаштований щодо шансів на домовленість, що дозволить зупинити російсько-українську війну.

Як повідомляє державне турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда", про це він сказав після зустрічі з правителем РФ у Туркменістані.

"Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося на нагоду обговорити мирний план також з президентом США Трампом. Мир вже недалеко, ми можемо це бачити", – сказав Ердоган.

"Ми оцінили, які внески наша країна може зробити у мирні зусилля. Ми позитивно сприймаємо діалог, розпочатий завдяки зусиллям президента Трампа", – додав президент Туреччини.

Ердоган знову повторив, що не хотів би бачити перетворення Чорного моря на "зону конфронтації".

"Чорне море не треба розглядати як арену для протистояння. Це не піде на користь ані Росії, ані Україні. Усім потрібна свобода навігації та безпека у Чорному морі", – заявив він.

Перед цим Ердоган розповів, що переконував Путіна у необхідності принаймні часткового припинення вогню та запропонував, щоб це була взаємна відмова РФ та України від ударів по енергетиці й портах.

Нагадаємо, цього тижня Туреччина викликала представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі. Ердоган назвав їх "тривожним загостренням".