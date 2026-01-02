Эрдоган анонсировал разговор с Трампом о российско-украинской войне

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в понедельник, 5 января, проведет беседу со своим американским визави Дональдом Трампом по поводу российско-украинской войны.

Об этом он сказал в пятницу, 2 января, во время общения с журналистами, передает CNN Türk, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что у него продолжаются контакты с главой Кремля Владимиром Путиным, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Затем он анонсировал разговор с американским лидером на следующей неделе, во время которого они, в частности, обсудят вопросы российско-украинской войны.

"В понедельник вечером у нас также запланирован очередной разговор с Трампом. Будем иметь возможность обсудить вопросы, касающиеся России и Украины, а также ситуацию в Палестине", – добавил турецкий президент.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейцы должны помочь Украине принять сложные решения по завершению войны.

Также писали, что Эрдоган оптимистично настроен относительно шансов на договоренность, которая позволит остановить российско-украинскую войну.