Єврокомісія буде розслідувати ШІ-відео в TikTok із закликами до виходу Польщі з ЄС

Європейська комісія розпочне розслідування щодо відеороликів, які створені за допомогою штучного інтелекту, що з'явилися в популярному застосунку TikTok, із закликами до Польщі вийти із Європейського Союзу.

Як зазначається, у відповідних роликах молоді жінки, одягнені в національні польські символи, закликають Польщу вийти з Європейського Союзу.

Наприкінці грудня заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський надіслав листа до Європейської комісії із закликом вжити заходів у цій справі.

У листі він зазначив, що цей контент "має ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії" і "становить загрозу для громадського порядку, інформаційної безпеки та цілісності демократичних процесів у Польщі та в усьому Європейському Союзі".

Відтак він закликав Брюссель розпочати процедуру та вжити наглядових заходів проти TikTok.

Як стало відомо польському мовнику, Єврокомісія перевірить відповідність контенту в TikTok, законодавству ЄС.

"Служби Європейської комісії зараз зв'яжуться з польською владою, щоб отримати більш детальну інформацію та оцінити факти з метою перевірки відповідності Закону ЄС про цифрові послуги (DSA)", – сказала речниця Єврокомісії Єва Грнчірова.

За її словами, за законом, "дуже великі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні оцінювати всі ризики, пов'язані з їхніми послугами".

"Це також стосується ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Комісія активно стежить за дотриманням TikTok Закону ЄС про цифрові послуги", – зазначила вона.

Грнчірова додала, що в березні 2024 року вона запросила у онлайн-платформ, включно із TikTok, інформацію "про заходи, вжиті для усунення ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом".

На початку грудня писали, що одне із останніх опитувань свідчило про те, що чверть громадян Польщі були б готові підтримати вихід своєї країни з Євросоюзу.

69% громадян Польщі підтримують членство своєї країни в Європейському Союзі, тоді як 25% – виступають вихід з ЄС.

Аналогічне опитування наприкінці грудня свідчило, що 24,7% респондентів сказали, що підтримують вихід Польщі з ЄС: 11,6% вказали, що "рішуче проти" присутності Польщі в ЄС, а 13,1% заявили, що "радше" за вихід.