Еврокомиссия будет расследовать ИИ-видео в TikTok с призывами к выходу Польши из ЕС

Европейская комиссия начнет расследование в отношении видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые появились в популярном приложении TikTok, с призывами к Польше выйти из Европейского Союза.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в соответствующих роликах молодые женщины, одетые в национальные польские символы, призывают Польшу выйти из Европейского Союза.

В конце декабря заместитель министра цифровых дел Дариуш Стандерский направил письмо в Европейскую комиссию с призывом принять меры по этому делу.

В письме он отметил, что этот контент "имеет признаки скоординированной дезинформационной кампании" и "представляет угрозу для общественного порядка, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе".

Поэтому он призвал Брюссель начать процедуру и принять надзорные меры против TikTok.

Tymczasem komunikacja pro #Polexit wchodzi na nowy poziom z przekazem do grup 15-25 kanał #Tiktok pic.twitter.com/n45MkiEtCu – Res Futura Data House (@Polityka_wSieci) December 28, 2025

Как стало известно польскому вещателю, Еврокомиссия проверит соответствие контента в TikTok законодательству ЕС.

"Службы Европейской комиссии сейчас свяжутся с польскими властями, чтобы получить более подробную информацию и оценить факты с целью проверки соответствия Закону ЕС о цифровых услугах (DSA)", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова.

По ее словам, по закону, "очень крупные онлайн-платформы, включая TikTok, должны оценивать все риски, связанные с их услугами".

"Это также касается рисков, связанных с искусственным интеллектом. Комиссия активно следит за соблюдением TikTok Закона ЕС о цифровых услугах", – отметила она.

Грнчирова добавила, что в марте 2024 года она запросила у онлайн-платформ, включая TikTok, информацию "о мерах, принятых для устранения рисков, связанных с искусственным интеллектом".

В начале декабря писали, что один из последних опросов показал, что четверть граждан Польши были бы готовы поддержать выход своей страны из Евросоюза.

69% граждан Польши поддерживают членство своей страны в Европейском Союзе, тогда как 25% – выступают за выход из ЕС.

Аналогичный опрос в конце декабря показал, что 24,7% респондентов сказали, что поддерживают выход Польши из ЕС: 11,6% указали, что "решительно против" присутствия Польши в ЕС, а 13,1% заявили, что "скорее" за выход.