Франція відправила команду військових лікарів на допомогу Швейцарії, де смертельна пожежа у новорічну ніч у барі забрала життя щонайменше 40 людей.

Про це пише BFM, передає "Європейська правда".

Міністерство збройних сил Франції повідомило, що команда військових лікарів була відправлена до Швейцарії з "місією оцінки стану потерпілих від опіків з метою їх евакуації" після смертельної пожежі в барі в Кран-Монтані.

За інформацією обізнаного джерела, команда, що складається з пластичного хірурга, анестезіолога, спеціалізованої медсестри та лікаря пожежної служби, мала прибути на місце події в п'ятницю вранці.

За його словами, вона залишиться там на кілька днів, щоб підтримати роботу швейцарських органів охорони здоров'я і братиме участь в оцінці потерпілих від опіків "з метою їх евакуації до відповідних закладів залежно від тяжкості травм".

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation, але поки що незрозуміло, що саме її спричинило. У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готова на прохання Швейцарії надати допомогу у медичних закладах постраждалим від смертельної пожежі у барі.

Італійська федерація гольфу назвала ім’я першої жертви смертельної пожежі, що у новорічну ніч спалахнула у барі в Швейцарії і забрала життя щонайменше 40 людей.